Genova, corteo no green pass in centro

di Redazione

Alcune centinaia di persone hanno sfilato fino a piazza De Ferrari, protestando sia per la gestione della pandemia, sia per la guerra

Manifestazione no vax oggi pomeriggio a Genova. Alcune centinaia di persone hanno sfilato con lo slogan "Guerra e pandemia, stessa strategia". Il corteo ha risalito via XX Settembre ed è arrivato in piazza de Ferrari.

Un rituale che si ripete ogni settimana il sabato. Quello di oggi è il corteo numero 35.

Disagi al traffico, che è stato deviato per permettere alla gente di percorrere l'itinerario stabilito