Coop Liguria distribuisce 4.200 pasti solidali alle associazioni della provincia di Genova

di Marco Innocenti

In tutta la regione i soci hanno raccolto 53mila euro corrispondenti a 10.600 pasti

Sono 10.600 i pasti che Coop Liguria ha donato alle associazioni del territorio, per un valore di 53 mila euro, raccolte dai soci nel corso delle assemblee separate di bilancio. Stamani sono stati consegnati i 21mila euro destinati alle associazioni operanti nel comune di Genova e nei comuni di Arenzano, Cogoleto e Busalla, per un totale di 4.200 pasti.

Alle associazioni segnalate dai soci è stata infatti consegnata una tessera a scalare, sulla quale è stato pre-caricato l'importo della donazione. Con queste, le associazioni potranno fare la spesa per rifornire le mense che gestiscono sul territorio o per acquistare beni con i quali allestire pacchi spesa per le famiglie in difficoltà.

"Sostenere la comunità e i volontari che si prendono cura delle persone in difficoltà fa parte della nostra missione di cooperatori - spiega il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis - ed è una delle tante "azioni per la società" che mettiamo in campo a beneficio del nostro territorio. Ancor più in una situazione difficile come quella odierna, con i forti rincari delle materie prime e con la guerra alle porte dell'Europa, è importante dare una risposta alle famiglie che faticano ad arrivare a fine mese. Per fare questo, Coop Liguria ha incrementato costantemente i contributi solidali, compreso quello legato alle assemblee: nel 2020 avevamo donato 35mila euro, nel 2021 eravamo arrivati a 45mila e ora siamo ulteriormente saliti fino a 53mila euro".