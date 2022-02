Contro l'obbligo di Super Green Pass per gli over 50: doppio corteo di protesta a Genova

di Marco Innocenti

I manifestanti si ritroveranno alle 9 in piazza Matteotti e sfileranno per le vie del centro. I portuali invece saranno alle 9,30 a Caricamento

Domani, martedì 15 febbraio, scatta l'obbligo di presentare il Super Green Pass (quello ottenibile solo tramite guarigione o vaccinazione) per tutti i lavoratori over 50. Chi non lo presenterà, potrà essere sospeso senza stipendio e rischia una multa, se trovato sul posto di lavoro, dai 600 ai 1500 euro. Un novità, quella del Certificato Verde rafforzato anche su tutti i luoghi di lavoro, che porterà anche a Genova il vento della protesta.

Saranno infatti ben due i cortei che attraverseranno le strade della città. Il primo, organizzato da Cub Genova, prenderà il via alle 9 in piazza Matteotti per poi percorrere le vie del centro città e raccogliere intorno a sé l'adesione del comitato "Libera Piazza Genova".

L'altra protesta, invece, è organizzata dai portuali aderenti ai movimenti No Green Pass, che si ritroveranno a partire dalle ore 6 davanti a Varco Etiopia, dove prenderò il via un presidio che dovrebbe andare avanti per 48 ore, almeno nelle intenzioni degli organizzatori. Alle 9,30 poi partirà un corteo da piazza Caricamento, che sarà diretto verso il Terminal Traghetti.