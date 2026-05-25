Cisano sul Neva, diciottenne gravissimo dopo schianto in moto

Gravissimo incidente a Cisano sul Neva, nel Savonese. Un diciottenne si è schiantato con la sua moto contro una macchina in sosta. E' successo in via Piamboschi. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce bianca di Alassio, il 118, i carabinieri, gli agenti della polstrada e della polizia locale. Il giovane è stato intubato e trasportato in codice rosso, il più grave, all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

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