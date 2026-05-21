Chiusura temporanea dell' "Havana Club" di Cornigliano per pericolosità sociale

Dopo settimane di controlli, segnalazioni e interventi delle forze dell’ordine, è arrivato il provvedimento di chiusura temporanea per l’Havana Club di via San Giovanni d’Acri, nel quartiere genovese di Cornigliano. La questora di Genova ha disposto la sospensione per 15 giorni della Scia del circolo privato, applicando in via d’urgenza l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per motivi legati alla pericolosità sociale del locale.

Il provvedimento, notificato mercoledì pomeriggio, arriva al termine di una lunga attività di monitoraggio avviata già dallo scorso anno. Nel tempo il circolo era stato più volte al centro di interventi da parte delle forze dell’ordine a causa di schiamazzi, episodi di violenza, risse e aggressioni segnalati dai residenti e dal Municipio. Diverse anche le sanzioni elevate nel corso dei controlli amministrativi.

Tra gli episodi più recenti, quello avvenuto nella notte del 16 maggio, quando gli agenti della polizia amministrativa e sociale insieme alla polizia locale hanno effettuato un’ispezione nelle prime ore del mattino. Durante il controllo è stata contestata al presidente del circolo la violazione di una precedente diffida emessa a ottobre, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sul nulla osta acustico dichiarato dal locale.

All’esterno del circolo gli operatori hanno inoltre trovato circa cinquanta persone, in gran parte di origine sudamericana, arrivate da altri locali notturni e discoteche della zona. Alcuni presenti sono stati identificati e sanzionati.

La situazione è ulteriormente degenerata il giorno successivo, quando i carabinieri sono intervenuti per una segnalazione di rissa. Durante l’episodio un cittadino senegalese è rimasto ferito alla testa dopo essere stato aggredito da un gruppo di avventori del locale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato colpito e spinto a terra, mentre durante il parapiglia è stata danneggiata anche un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

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