Chiavari, intervento chirurgico per il Sindaco: resterà 'ai box' per una settimana

Il sindaco di Chiavari, Federico Messuti, ha annunciato di non aver potuto partecipare alla seduta del Consiglio Comunale di ieri a causa di un intervento chirurgico per risolvere una trombosi alla vena porta. Il primo cittadino sarà ricoverato all’Ospedale San Martino di Genova per circa una settimana. Le funzioni di sindaco saranno temporaneamente svolte dalla vicesindaco Michela Canepa.

Ricovero – Messuti ha comunicato la notizia in una nota indirizzata ai cittadini, esprimendo il proprio dispiacere per l’assenza. “Nei prossimi giorni sarò sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Ospedale di San Martino. È previsto un ricovero di una settimana”, ha dichiarato.

Deleghe - Durante la degenza del sindaco, il governo della città sarà garantito dal vicesindaco Michela Canepa, che assumerà le sue funzioni. Questa transizione temporanea mira a mantenere continuità nell’amministrazione comunale, assicurando il normale svolgimento delle attività istituzionali.

Comunicazione - Il messaggio di Messuti si conclude con un saluto ai cittadini e un augurio per le festività natalizie. “Un caro saluto e tanti auguri per le prossime festività”, ha scritto il sindaco, sottolineando il legame con la comunità chiavarese anche in un momento di difficoltà personale.

