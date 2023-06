Casella, dal 16 al 18 giugno si festeggia con "Why Not?"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

È stato presentato nella Sala Trasparenza della Regione Liguria “Why Not Sport, Food & Family Festival”, in programma dal 16 al 18 giugno a Casella presso l’Area Verde con ingresso libero. La manifestazione è organizzata da APL Vallescrivia con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Casella, F.I.M. , Parco dell’Antola, Endas e Aster.

Il ricco palinsesto di eventi (programma sul sito www.aplvallescrivia.it) è stato pensato per essere il più possibile inclusivo, passando dallo sport all’arte, dalla cultura e la storia sino agli spettacoli, alla musica e alle esperienze enogastronomiche.

“Sarà un momento di scambio di esperienze e di condivisione – spiega il vicepresidente con delega al Marketing Territoriale, Parchi e Agricoltura Alessandro Piana-, un appuntamento importante per la partecipazione attiva delle famiglie e per la diffusione di una cultura ludica-ricreativa. Riscoprire le destinazioni di prossimità, premiando le aree di rilevante interesse naturalistico, soddisfa le esigenze di una maggiore qualità di vita e rinsalda il senso di comunità, oltre ad aprire a nuove forme di ospitalità. Tanti eventi per tutti gusti”.

“Sono certa che ‘Why Not Sport, Food & Family Festival’ conferirà alla Vallescrivia ulteriore importanza strategica per la promozione del nostro territorio – commenta l’assessore allo Sport, Tutela dell’Infanzia e Tutela degli Animali d’Affezione Simona Ferro – Da una parte lo sport giocherà un ruolo significativo grazie ai tornei e alle dimostrazioni di diverse discipline, dal rugby al beach volley passando per il mini cross e addirittura il ‘calcio balilla umano’. Dall’altra le divertenti attività per i bambini e la presenza dei nostri amici animali renderanno questa manifestazione un appuntamento imperdibile anche per le famiglie liguri”.

“Dimostrazioni, mostre, spettacoli e intrattenimenti per tutti– dicono Luca Ravera, Vittorio Nardiello e Luca Salamina, rispettivamente presidente, vice presidente e segretario dell’APL Vallescrivia- animeranno ancora una volta un territorio contraddistinto da un forte spirito di comunità e di iniziativa. Tra le novità possiamo citare almeno il via del torneo Federale ufficiale Rugby “San Giorgio” per under 9-11-13, che si va ad aggiungere alle iniziative di sport, ma anche di arte, alle esibizioni e ai momenti dedicati agli amici animali, alla musica all’enogastronomia”.

"Come sindaco non posso che ritenermi soddisfatto per questa iniziativa - conclude Gabriele Reggiardo, sindaco di Casella-. Ringrazio Regione Liguria e gli organizzatori della manifestazione perché in questi tre giorni cittadini del genovesato ma anche fuori regione potranno scoprire le potenzialità della nostra ValleScrivia. Food famiglia e sport sono anche gli obiettivi che persegue questa amministrazione. Vi aspettiamo numerosi".