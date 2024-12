Carta riciclata, la riduzione dell'alta qualità preoccupa i produttori

La crescente scarsità di carta da ufficio riciclata di alta qualità sta mettendo sotto pressione l'industria della carta tissue, che si trova a dover scegliere tra costosi materiali vergini e fibre recuperate di qualità decrescente. Con l'aumento del lavoro remoto, la produzione di questa risorsa essenziale è in forte calo.

Scarsità di forniture – L’abbandono degli uffici durante la pandemia ha aggravato una tendenza già in corso: la digitalizzazione ha ridotto la produzione di carta stampata. Kelly McNamara, esperta di fibre recuperate presso Numera Analytics, ha dichiarato che la disponibilità di carta da ufficio ordinata (SOP) e carta bianca di qualità si è contratta drammaticamente. Nonostante il ritorno parziale al lavoro in presenza, i dati mostrano che il consumo non è tornato ai livelli pre-pandemia.

Un mercato in trasformazione – Secondo McNamara, la domanda di carta da ufficio riciclata è rimasta stabile, ma l’offerta è diminuita di oltre il 10% all’anno dal 2018. Contemporaneamente, l’industria della carta tissue deve affrontare una crescente domanda, rendendo difficile scegliere tra fibre recuperate e vergini. Stephane Dube di Cascades Recovery sottolinea come le materie prime riciclate, seppur economiche, siano spesso contaminate e non idonee a soddisfare gli standard di produzione.

Nuove sfide per i mulini – I mulini cartari, che tradizionalmente si affidavano a fornitori di carta distrutta, devono ora esplorare altre fonti. Alcuni, come suggerisce Andrew Dunbar di WM, stanno investendo in tecnologie per migliorare la qualità del materiale riciclato. Tuttavia, Dube avverte che queste innovazioni, come i sistemi di analisi della lignina, offrono solo risultati parziali, e il costo per migliorare ulteriormente potrebbe essere proibitivo.

Scelte strategiche – Le imprese del settore stanno diversificando le fonti di approvvigionamento, ma la qualità resta una priorità. "Dobbiamo investire massicciamente per affrontare i nuovi materiali, come i cartoni rivestiti," spiega Dube. In mancanza di alternative, i mulini potrebbero ricorrere sempre più alla polpa di eucalipto, compromettendo la sostenibilità del ciclo produttivo.

Prospettive future – La scarsità di carta di alta qualità impone un’evoluzione costante nelle strategie di produzione. Come osserva Dunbar, la capacità di adattamento sarà cruciale per garantire la redditività dell’industria. "L’investimento continuo è essenziale," conclude. Ma senza interventi strutturali significativi, il settore potrebbe trovarsi a un punto critico, dovendo ridefinire il futuro della carta riciclata.

