Carcere di Pontedecimo: detenuta aggredisce quattro agenti della Polizia Penitenziaria

Ancora un episodio di violenza all’interno del carcere di Casa Circondariale di Genova Pontedecimo. Una detenuta italiana ha aggredito quattro agenti della Polizia Penitenziaria impegnate nel servizio all’interno della struttura.

Le poliziotte sono state soccorse nell’immediato e accompagnate in ospedale per le cure necessarie. I medici hanno assegnato prognosi di 15, 5, 5 e 5 giorni. Secondo quanto riferito dal sindacato, solo il rapido intervento del personale arrivato in supporto avrebbe evitato conseguenze ben più gravi.

A denunciare l’accaduto è stato Fabio Pagani, segretario della Uil Fp Polizia Penitenziaria, che ha parlato di un’aggressione “ampiamente prevedibile”. La detenuta coinvolta, infatti, sarebbe già stata protagonista in passato di comportamenti aggressivi, pur continuando a essere ospitata in un reparto aperto dalle 9 alle 20, situazione che – secondo il sindacato – avrebbe esposto il personale a rischi costanti.

Dopo l’episodio, la donna è stata posta in isolamento, ma il sindacato contesta anche le modalità della misura adottata, sostenendo che sia stata trasferita in una stanza singola dotata di numerosi comfort, giudicata quindi non adeguata alla gravità dell’accaduto.

Pagani ha poi puntato il dito contro la gestione dell’istituto e contro quello che definisce il “fallimento del sistema penitenziario”, denunciando una crescente escalation di aggressioni e una tutela insufficiente per gli agenti. “La sicurezza del personale viene continuamente messa in secondo piano, mentre gli operatori sono lasciati soli a fronteggiare detenuti sempre più violenti”, ha dichiarato.

La Uil Fp Polizia Penitenziaria chiede ora interventi urgenti, con sezioni specifiche per i detenuti violenti e aree di isolamento realmente efficaci per chi si rende responsabile di aggressioni ai danni del personale. Il sindacato invoca inoltre provvedimenti immediati e il trasferimento dei detenuti coinvolti in episodi di particolare gravità.