Capodanno 2024 a Genova, risate e magia con Raffaello Corti al Teatro Stradanuova

Un Capodanno all’insegna della magia, del divertimento e delle risate: il Teatro Stradanuova di Genova ospiterà Raffaello Corti, alias Faccestamagia, con uno spettacolo unico. Tra illusioni, gag esilaranti e momenti di pura improvvisazione, il performer, noto per il suo stile irriverente, promette una serata indimenticabile per grandi e piccoli. Due repliche in programma il 31 dicembre: alle 19.30 e alle 22.30, con quest’ultima che include il brindisi di mezzanotte con panettone e spumante offerti da Coop.

Un artista fuori dagli schemi – Raffaello Corti è diventato celebre grazie a programmi come “Italia’s Got Talent” e “Zelig”, dove ha conquistato il pubblico con la sua “magia sbagliata”. Lontano dai tradizionali stereotipi dei prestigiatori, Corti fonde comicità surreale e illusionismo in un format innovativo che lo ha reso uno degli artisti più apprezzati del panorama nazionale. “La sua magia è un ribaltamento delle aspettative”, sottolineano i critici, “un dadaismo contemporaneo che non smette di stupire”.

Dettagli dell’evento – Lo spettacolo del 31 dicembre prevede due repliche: la prima alle 19.30 (biglietto a 25 euro) e la seconda alle 22.30 (37 euro), con brindisi incluso. Durante lo show delle 22.30, il pubblico saluterà l’arrivo del nuovo anno con un momento conviviale in compagnia di Raffaello Corti.

Non solo magia – Oltre all’intrattenimento, il Capodanno al Teatro Stradanuova si trasforma in una festa collettiva. “Vogliamo offrire un’esperienza che unisca spettacolo e celebrazione, creando un’atmosfera calda e accogliente per il pubblico”, spiegano gli organizzatori. Un’occasione ideale per trascorrere la serata in modo originale, sia in famiglia che con gli amici.

Biglietti e prenotazioni – I posti sono limitati e la vendita dei biglietti procede rapidamente. È possibile prenotare attraverso il sito ufficiale del teatro (teatrostradanuova.it) o contattando il numero 3316149450. L’evento è adatto a tutte le età, rendendolo perfetto anche per le famiglie con bambini.

Un’esperienza unica – Con il suo stile unico, Raffaello Corti si presenta come l’anti-mago per eccellenza, capace di sorprendere il pubblico non solo con i suoi trucchi, ma anche con un’ironia tagliente e un’immaginazione fuori dal comune. Per chi cerca una serata diversa, fatta di emozioni, risate e stupore, il Teatro Stradanuova è la scelta giusta per accogliere il 2024.

