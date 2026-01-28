Caos frana Arenzano: sufficiente il biglietto Amt per il treno Voltri - Cogoleto

A seguito della frana di Arenzano che ha reso impercorribile l'Aurelia, con comprensibili ripercussioni sul traffico, i treni regionali sulla tratta Genova Voltri–Cogoleto e viceversa potranno essere utilizzati anche grazie a un biglietto bus o all'abbonamento dell'Amt. La decisione, arrivata con l'apporto di Trenitalia, è stata comunicata dopo un incontro tra la sindaca di Genova Silvia Salis, quello di Arenzano Francesco Silvestrini, e di Cogoleto Paolo Bruzzone.

Una nuova misura dopo quella della gratuità dl pedaggio autostradale. La prossima iniziativa potrebbe essere quella di contemplare la fermata ferroviaria di Vesima per i treni regionali anche nella stagione invernale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.