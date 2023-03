Cagliari-Genoa 0-0, Gilardino: "Partita equilibrata, questi ragazzi mi stanno sorprendendo"

Alberto Gilardino si tiene stretto il punto conquistato all'Unipol Domus di Cagliari:

"Punto con una squadra difficile. La volontà è quella di provare a vincere una partita che sapevamo non sarebbe stata semplice, una squadra che a inizio stagione prevedeva un altro campionato. In una partita equilibrata che può sembrare così da fuori, abbiamo avuto comunque palle importanti. C'è un po' di rammarico per non aver portato il bottino pieno, ma faccio i complimenti ai ragazzi che hanno fatto un'altra grande prova".

Il tecnico applaude la squadra: "È stata una partita equilibrata a tratti anche se abbiamo avuto le occasioni per vincerla, ma i ragazzi sono stati bravi a restare sempre in gara e portiamo a casa un punto prezioso. I ragazzi mi stanno sorprendendo, lo dico da tanto tempo, per la loro volontà e attitudine e per aver capito quello che chiedo. Probabilmente sono riuscito anche io a entrare subito nella loro testa per ottenere fin dall’inizio questi risultati importanti".

Sul futuro: "Da quando sono sulla panchina della prima squadra è stato pensare una partita alla volta. Non faccio programmi a lungo termine, ho degli obiettivi personali e di squadra ma penso una gara alla volta. Lo richiede la categoria. Basta pensare a tutti i risultati che ci sono, è un campionato equilibratissimo. Non si possono fare grandi programmi per il futuro. E' normale che abbiamo degli obiettivi importanti, ma pensiamo una partita alla volta con grande serenità e consapevolezza".