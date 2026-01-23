Commemorazione Rossa. Bucci e Salis: "Salvare ex Ilva nel ricordo di un eroe civile"

È la nona volta che il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, prende parte alla commemorazione di Guido Rossa nello stabilimento ex Ilva. Intervenendo alla cerimonia per il 47° anniversario dell’uccisione del sindacalista da parte delle Brigate Rosse, Bucci ha ricordato il valore del suo gesto: "Rossa ebbe il coraggio di denunciare le BR. Sul suo esempio il terrorismo è stato sconfitto: quella denuncia segnò una svolta".

Nel suo intervento, il governatore ha sottolineato come la figura di Guido Rossa rappresenti ancora oggi un riferimento: "Il suo esempio deve guidarci nell’affrontare le sfide del presente e del futuro con determinazione, coraggio e rispetto delle istituzioni, ma anche dell’ambiente di lavoro. Chi cercava di reclutare terroristi nelle fabbriche non rispettava i lavoratori. Per questo Guido Rossa resta un esempio per tutti".

Anche la sindaca di Genova Silvia Salis è intervenuta a margine delle celebrazioni: "L'uccisione di Guido Rossa è stato qualcosa che ha segnato un passaggio storico fondamentale e una risposta anche a tutti quelli che volevano infangare i movimenti di resistenza operaia associandoli al terrorismo. Quindi questo credo che sia qualcosa che l'amministrazione pubblica, il Comune, la sindaca, tutti pro tempore, devono sempre ricordare e devono sempre difendere. E soprattutto è la storia di chi non si gira dall'altra parte, che in un momento come questo, dove diciamo si prende sempre meno posizione su tutto, ricordare una storia di chi ha sacrificato la vita per l'ideale di lavoro e democrazia liberale è qualcosa che non possiamo non fare con grande convinzione".

