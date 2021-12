Bogliasco, auto finisce in una scarpata e rotola per 30 metri: illesa la donna al volante

di Marco Innocenti

Il veicolo ha terminato la sua corsa contro un albero, adagiandosi poi sul tetto. La giovane è riuscita ad uscire autonomamente dal mezzo

Non ha riportato quasi nessuna ferita, per fortuna, la giovane che nella serata di ieri, domenica 19 dicembre, è stata la sfortunata protagonista di un incidente lungo la strada che da Bogliasco porta a Sessarego. L'auto sulla quale la donna viaggiava, per motivi ancora da chiarire, è uscita di strada ed è finita in una scarpata, cappottandosi per una trentina di metri per poi fermarsi sul tetto.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco ma la donna è stata in grado di uscire autonomamente dal veicolo. I soccorritori hanno comunque proceduto a mettere in sicurezza il veicolo e a recuperare gli effetti personali che la donna aveva lasciato nell'abitacolo del mezzo.