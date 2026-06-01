Bimba Bordighera: Iannuzzi trasferito nel carcere di Marassi

Emanuel Iannuzzi, arrestato per i maltrattamenti da cui è derivata la morte di Beatrice Aiello, di 2 anni, è stato trasferito dal carcere di Valle Armea a Sanremo a quello di Genova Pontedecimo dove adesso si trova in isolamento. Il trasferimento si è reso necessario perché nel carcere dell'imperiese è detenuto anche il padre di Iannuzzi, arrestato nello stesso giorno per il possesso di due chili di tritolo e della relativa miccia, trovati dai carabinieri nella cantina durante la perquisizione contestuale all'arresto del figlio.

Tra l'altro nel carcere di Valle Armea è detenuto anche Maurizio Rao, padre naturale delle bambine di Aiello: Rao aveva dato mandato al suo legale di depositare una denuncia per omissione di soccorso nei confronti di Emanuel Iannuzzi. Queste due presenze dunque rendono incompatibile la presenza di Emanuel Iannuzzi nel carcere di Villa Armea.

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