Benvenuti in Liguria tra i ravioli e il caffè di Rovegno e i sentieri di Fontanigorda

Dopo Pietra Ligure e Arenzano, Benvenuti in Liguria, in avvio di 2026, torna nel profondo entroterra. Il nuovo racconto prevede tappe in Valtrebbia con focus su torrefazione, pasticcerie e produzione di ravioli a livello artigianale.

Con la guida del Cucinosofo, Sergio Rossi, e la presenza dell'ex direttore generale Asl3, Carlo Luigi Bottaro, in qualità di ospite settimanale, la trasmissione approderà anche a Fontanigorda tra recuperi di sentieri, storie di mulini e progetti legati ai servizi per il territorio.

In chiusura, la storia curiosa di un giovane che ha voluto fermarsi in paese per un futuro professionale: "Ho deciso di fare qui il meccanico, una scelta di tre anni fa che mi rende orgoglioso e felice".

