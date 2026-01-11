Benvenuti in Liguria tra i ravioli e il caffè di Rovegno e i sentieri di Fontanigorda
di Gilberto Volpara
La puntata di mercoledì 14 gennaio ore 20.30 con ospite l'ex direttore Asl3, Luigi Bottaro
Dopo Pietra Ligure e Arenzano, Benvenuti in Liguria, in avvio di 2026, torna nel profondo entroterra. Il nuovo racconto prevede tappe in Valtrebbia con focus su torrefazione, pasticcerie e produzione di ravioli a livello artigianale.
Con la guida del Cucinosofo, Sergio Rossi, e la presenza dell'ex direttore generale Asl3, Carlo Luigi Bottaro, in qualità di ospite settimanale, la trasmissione approderà anche a Fontanigorda tra recuperi di sentieri, storie di mulini e progetti legati ai servizi per il territorio.
In chiusura, la storia curiosa di un giovane che ha voluto fermarsi in paese per un futuro professionale: "Ho deciso di fare qui il meccanico, una scelta di tre anni fa che mi rende orgoglioso e felice".
