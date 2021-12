Autostrade in Liguria, tra maltempo e lavori il lunedì è già complicato

di Edoardo Cozza

Code e rallentamenti su tutti i tracciati, soprattutto nei nodi dove sono attivi i cantieri: 6 km di coda tra Bolzaneto e Sampierdarena

È un lunedì che inizia con le difficoltà sul noto autostradale della Liguria: oltre ai consueti cantieri, a complicare ulteriormente la situazione ci si mette anche la pioggia (fino a metà mattinata vige la zona gialla di allerta su Genova e Levante).

Sulla A26 si registra una coda di 2 km in direzione Genova Voltri tra Bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova e Masone per lavori.

Sulla A12 code in ingresso e in uscita ai caselli di Genova Est e Genova Ovest per traffico intenso e ancora 1 km di coda tra Rapallo e Chiavari a causa dei cantieri.

Sulla A7 coda di 1 km tra Busalla e Genova Bolzaneto verso il capoluogo per un incidente, mentre nel senso opposto la coda si crea per lavori; coda in uscita, per traffico intenso, al casello di Bolzaneto; coda di 6 km tra Genova Bolzaneto e Genova Sampierdarena per lavori.

Sulla A10 il traffico intenso crea rallentamenti tra Arenzano e Genova Pegli; mentre per lavori sono 2 i km di coda tra Celle Ligure e il Bivio A10/complanare Savona, 1 km di coda nel senso opposto: in questo caso ricordiamo che l'uscita di Varazze è chiusa fino a domani alle 18.