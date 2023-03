Auto del futuro: le 5 grandi tendenze del mercato

Quando pensi alle "auto del futuro", cosa ti viene in mente? Sebbene il 2022 sia stato un anno difficile per l'industria automobilistica, ci sono stati molti sviluppi nel settore automotive che hanno continuato a produrre differenze col passato, a portare avanti nuove modalità di fruizione tra il proprietario e la vettura che sta guidando. La digitalizzazione sta comportando nuove possibilità: da importanti passi avanti nell’infotainment, alla connessione con i produttori per comprendere lo stato di salute del veicolo, passando per le nuove possibilità sulla sicurezza, come lo studio dei sensori (per ulteriori informazioni clicca qui) per il giusto spazio di frenatura, per informazioni click here. Ci stiamo avvicinando sempre di più all’auto del futuro, quindi. Le premesse ci sono già tutte. Vediamo insieme i 5 trend del momento.

1. Il mercato dei veicoli elettrici

Impegnate nella sostenibilità, le case automobilistiche continuano a scommettere sullo sviluppo del segmento dei veicoli ibridi ed elettrici. Con l'annuncio della direttiva Euro 7, che promette di sviluppare standard più severi per la riduzione delle emissioni di gas inquinanti dei veicoli, il paradigma dell'auto elettrica rimane forte e in crescita. Gli incentivi fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici prevedono inoltre che le loro vendite aumenteranno nei prossimi anni e i governi si apprestano a incentivare la creazione di nuove infrastrutture per la ricarica. L’auto elettrica, così come quella ibrida, porteranno l’auto a un nuovo livello. Il loro costo elevato, però, produrrà nuove modalità di fruizione dell’auto: dal carsharing al noleggio a lungo termine.

2. L’auto a guida autonoma

L'automazione dei veicoli e l'assistenza alla guida sono una delle grandi tendenze dell’automotive nel 2023. Sembra che i veicoli del futuro, che abbiamo immaginato solo fino a qualche anno fa, siano già una realtà. Quest'anno alcuni marchi stanno pianificando la completa automazione delle proprie auto, il che significa essenzialmente una tecnologia che consente ai conducenti di guidare i propri veicoli senza dover mettere le mani sul volante. Anche se ci vorrà del tempo prima che le auto si guidino da sole, le funzionalità automatizzate stanno diventando sempre più popolari. A frenare il commercio di auto autonome è la legge: ancora questo tipo di vettura non è del tutto sicura e non esiste una legislazione adeguata alla circolazione di questo tipo di veicolo.

3. L’autenticazione biometrica

Le auto key-less, ovvero senza necessità di inserire la chiave nel cruscotto, sono state ampiamente applaudite negli ultimi anni, ma il 2023 porta una novità ancora più entusiasmante. L'autenticazione biometrica sarà implementata nei veicoli nei prossimi anni. Grazie a questa nuova tecnologia, le auto ora richiederanno lo sblocco degli occhi, del viso o delle impronte digitali del guidatore. Questo tipo di sicurezza biometrica utilizza sensori di impronte digitali esterni e interni per sbloccare e avviare l'auto, rendendo i veicoli più sicuri e meno soggetti a potenziali furti. Questa nuova tecnologia è stata sviluppata da Apple, che ha brevettato questo progetto.

4. L’assistente vocale

Immaginiamo che tu stia pensando che l'assistenza vocale non sia una novità, dal momento che gran parte dei veicoli è in grado di effettuare chiamate, scegliere musica o inviare messaggi di testo da più di un decennio. Tuttavia, nel 2021, questa funzione passerà al livello successivo con un'assistenza vocale ancora più avanzata. Questa funzione consentirà ai conducenti di ordinare articoli che hanno dimenticato di acquistare al negozio mentre tornano a casa e persino di controllare i loro dispositivi domestici intelligenti in modo che siano pronti quando tornano a casa. Il veicolo del futuro sarà quindi una sorta di assistente virtuale pronto a semplificarvi la vita.

5. Il livello successivo della personalizzazione

Ispirate al design degli anni '50, negli ultimi tempi sono state lanciate diverse auto con vernici di due diverse tonalità, e questa tendenza continua nel 2023. La maggior parte delle auto che vediamo sulla strada sono monocromatiche. Tuttavia, la personalizzazione non si fermerà certo qui. Ora i consumatori possono giocare con l'aspetto dei loro veicoli. Questo di solito comporta la verniciatura del tetto e un colore diverso sotto al paraurti, ma la particolarità si avrà anche sugli specchietti laterali o intorno ai fari e alle luci posteriori. Anche al livello dell’infotainment la personalizzazione è importantissima e vale come modalità di concorrenza fra case automobilistiche. L'impatto della pandemia sull'industria però si farà sentire per anni e le mutevoli esigenze dei consumatori, insieme ai progressi tecnologici, guideranno l'innovazione verso un nuovo modo di lavorare e produrre automobili.