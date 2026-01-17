Attraversamento pedonale di via G.B. D'Albertis: allo studio interventi per risolvere il problema

Gli attraversamenti pedonali sono spesso un neo nella sicurezza della nostra città, e purtroppo non fa eccezione quello in via G.B. D'Albertis, all'altezza di via Bozzano, nel quartiere di San Fruttuoso. Il consigliere municipale di Fratelli d'Italia Franco De Benedictis ha presntato un'interrogazione, al fine di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile ed evitare rischi inutili per i cittadini che frequentano la zona.

Un problema confermato anche dalla maggioranza, come dichiara a Telenord il capogruppo del Pd Marzio Bini: "Siamo consapevoli della situazione e della necessità di intervenire. Purtroppo, in quel contesto, il fascio di luce non è ben allineato alle strisce, e di conseguenza bisogna trovare un rimedio. Le luci a palo, ovvero i classici lampioni, sono molto costosi, mentre i led a terra sono più adatti ad attraversamenti rialzati, e comunque non garantiscono una luminosità adeguata. L'idea più praticabile sarebbe quella di aggiungere una luce ai due lati della strada, in modo tale che assieme a quelle preesistenti possa garantire un effetto e un'efficacia ben diversa. Oltre a questo attraversamento ce ne sono altri da monitorare e, in caso di necessità, da adeguare, e a tal proposito abbiamo chiesto in comune di procedere ad una mappatura per avere una situazione precisa all'interno della quale muoverci nel modo più efficace".

Non solo preoccupazioni legate all'attraversamento pedonale. In via G.B. D'Albertis va monitorata costantemente anche la questione legata ai marciapiedi, con il periodo della fogliatura che mette a repentaglio l'equilibrio dei passanti e la visibilità della segnaletica orizzontale. Un problema che perdura da diversi anni, anche se non è ancora stata trovata una soluzione definitiva. Una situazione che oggettivamente non può attendere ancora molto. Il municipio ne è consapevole, e si è attivato per procedere in tempi ragionevoli ad un intervento straordinario di pulizia e manutenzione, che interesserà anche i numerosi alberi che fiancheggiano la carreggiata.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.