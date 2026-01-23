Arpal prolunga allerta gialla per neve sulle valli

Arpal prolunga l'allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente e su quelli di levante dalle 12 alle 2 di domani sabato 24 gennaio. Dopo una breve pausa scatta una nuova allerta gialla per neve, sempre sui versanti padani dalle 18:00 di domani alle 23:59 di domani.

Una vasta depressione atlantica sta convogliando sulla Liguria un flusso umido che ha determinato precipitazioni inizialmente sparse che stanno ora interessando il centro ponente; diffuse dal pomeriggio, di intensità debole, localmente moderata e cumulate fino a significative. Le prime nevicate stanno interessando i versanti di Ponente e tra pomeriggio e sera si estenderanno parzialmente anche al Centro-Levante. La quota neve è in calo, fino a fondovalle sulle valli Stura, Bormida e Scrivia, fino a 800- 900 m su Aveto e Trebbia. Le nevicate fino a quote medio-basse potranno determinare criticità sulla viabilità, soprattutto su fondovalle e tratti autostradali. Si segnala anche la possibilità su Stura, Scrivia e Trebbia di locali fenomeni di pioggia congelata. Il calo delle temperature unito ad una ventilazione moderata, a tratti forte, favorirà inoltre disagio fisiologico per freddo, in particolare nelle aree centrali della regione. Venti moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali sull'imperiese, savonese e genovesato, da est, sudest sulla costa di Levante.

Domani, sabato 24 gennaio, dopo una pausa, si attende una nuova fase perturbata tra tardo pomeriggio e serata con precipitazioni diffuse e nevicate fino a moderate sull'entroterra di Savona fino a fondovalle, deboli sull'entroterra di Genova anche a carattere di rovescio. Nuovo rinforzo dei venti fino a localmente forti sul centro della regione. Moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso o localmente agitato per onda lunga da sud-sudovest in serata sul ponente. Persiste disagio fisiologico per freddo, in particolare nelle aree interne della regione.

