Antiterrorismo Genova, arrestati dieci tunisini in operazione contro favoreggiamento immigrazione clandestina

Un’organizzazione criminale specializzata nel traffico di migranti tra la Tunisia e l’Italia è stata smantellata dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova. L’operazione, scattata nelle prime ore della mattinata, ha portato all’arresto di dieci cittadini tunisini, ritenuti coinvolti in una rete transnazionale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Per sei indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per altri quattro è stato imposto l’obbligo di dimora con permanenza domiciliare nelle ore notturne.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra marzo 2024 e febbraio 2025 il gruppo avrebbe organizzato almeno quattro traversate illegali via mare, trasportando complessivamente 118 migranti a bordo di gommoni e imbarcazioni di fortuna dal porto di Kelibia, in Tunisia, fino all’isola di Pantelleria. Per il viaggio venivano richieste somme particolarmente elevate, nonostante le condizioni estremamente precarie e i gravi rischi per l’incolumità delle persone trasportate.

Determinanti per le indagini sono stati anche i filmati realizzati dagli stessi migranti con i propri smartphone, che hanno documentato le condizioni dei viaggi e contribuito a rafforzare il quadro probatorio raccolto dagli inquirenti.

Le somme versate per le traversate venivano gestite attraverso il sistema dell’hawala, un metodo informale di trasferimento di denaro diffuso in Nord Africa e Medio Oriente, basato su una rete fiduciaria di intermediari e caratterizzato dall’assenza di canali bancari tradizionali e di tracciabilità delle operazioni.

A uno degli arrestati è stata inoltre contestata l’attività illecita di raccolta, cambio e trasferimento di valuta tra Italia ed estero mediante transazioni finanziarie fiduciarie non tracciabili.

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