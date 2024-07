Anno 1190, nasce il dialetto genovese. Canzoni e parole per farlo vivere

Di Paolo Zerbini

Il Genovese, dice Franco Bampi presidente de "A Compagna", l'e' na lengua viva che nun meue, ma oggi si fa fatica a raccontarla e tramandarla ai giovani.

Nel 1156 un Testamento certifica che, a Genova, si parla un misto tra Latino e Genovese. Nel 1190, il Poemetto "Il Contrasto", è scritto in Genovese e dal 1290 in avanti ( con il Luchetto) è un fiorire di scritti in Lengua, che straripano nel 300 e nel 400.

Oggi, su Internet, c'è persino un Wikipedia (libera Enciclopedia) in genovese. Genovese e Ligure, per essere precisi. L'Acustico Medio Levante è un Gruppo che scrive testi e canta in genovese da 25 anni! Testi creati da Chicco Sciaccaluga, il poeta in sandali, con Renato Uccelli, Paolo Picasso ,Carlo Tasso, Paolo Costa e Mauro Ierace, supportati dal genio visivo di Riky Pierini.

A Samba da Tumata, Cumbu de cite', Oeiu , Avvelena' i padruin cu Verderame, titoli, per citare alcune delle canzoni messe in scena all'Ex Manicomio di Quarto, in una serata in difesa del Dialetto. Con loro, per l'occasione, anche Sergio Morselli e Angelo Perna.

A spiegare e raccontare, c'era appunto Franco Bampi, custode prezioso del Genovese che valorizza la tradizione, al giovedi sera su Telenord con "Signoria!", condotta da Gilberto Volpara e Caterina Barneri . Tutto esaurito in platea (nel cortile), con personaggi oramai unici come Paolo Vitiello (non inganni il cognome) nato in Santa Maria di Castello, che la prima parola alla nascita l' ha detta in genovese, "Mue" e non "Mamma."

C'erano quelli del "Maniman" (non si sa' mai) e quelli prudenti del "Man vusciu di'" ( hanno voluto dirmi), platea quindi attenta,ma silenziosa e composta.

E se chiedevi a uno di loro Commu l'e' ? Come va ? Lo vedevi incerto nella risposta tra un " Potrebbe andar peggio" e uno sconsolato "A bagasce!".