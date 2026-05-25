Genova, allerta gialla per caldo fino a mercoledì

Da oggi, lunedì 25 maggio, fino a mercoledì 27 maggio, la città di Genova sarà interessata da un’ondata di calore di livello 1, corrispondente al codice giallo di attenzione. L’avviso è stato diffuso dalla Protezione Civile, che ha invitato i cittadini ad adottare comportamenti utili per limitare i rischi legati all’aumento delle temperature previsto nei prossimi giorni.

Il livello 1 segnala condizioni climatiche che potrebbero anticipare fenomeni più intensi e che possono avere conseguenze sulla salute, soprattutto per le categorie considerate più vulnerabili, come anziani, bambini piccoli e persone affette da patologie croniche.

Le autorità raccomandano di seguire costantemente gli aggiornamenti attraverso i bollettini meteo, i canali ufficiali del Comune, i pannelli informativi presenti sul territorio e le comunicazioni diffuse dalle emittenti radiofoniche e televisive locali. I cittadini possono inoltre consultare le iniziative previste nell’ambito del programma “Estate Sicura”, attivato dal Comune per il periodo estivo.

Tra le principali indicazioni fornite dalla Protezione Civile c’è quella di mantenere freschi gli ambienti domestici e lavorativi, utilizzando schermature solari e sistemi di isolamento termico. Per quanto riguarda i condizionatori, viene consigliato un utilizzo corretto, evitando di impostare temperature inferiori ai 25 gradi.

Fondamentale anche l’attenzione all’alimentazione: sono preferibili pasti leggeri e facilmente digeribili, limitando cibi troppo elaborati o piccanti. Consigliato il consumo di frutta, verdura fresca e acqua in quantità adeguate durante la giornata, mentre andrebbero moderati tè, caffè e bevande zuccherate o gassate. Particolare cura deve essere riservata anche alla corretta conservazione degli alimenti deperibili.

La Protezione Civile suggerisce inoltre di organizzare eventuali spostamenti informandosi preventivamente sulle condizioni climatiche delle località di destinazione e predisponendo scorte sufficienti di acqua, cibo e farmaci.

Infine, viene rivolto un appello alla cittadinanza affinché venga prestata particolare attenzione alle persone anziane che vivono sole, mantenendo contatti frequenti e segnalando eventuali situazioni di difficoltà ai servizi socio-sanitari competenti.

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