Albaro, Piazza Leonardo Da Vinci: necessarie modifiche alla configurazione degli attraversamenti

In data 5 marzo 2026 si è registrato, in Piazza Leonardo Da Vinci, l’ennesimo incidente stradale, avvenuto presso gli attraversamenti pedonali del luogo. Soltanto il mese scorso un uomo era stato investito proprio sulle stesse strisce, tragico avvenimento che, ripetutosi per ben due volte, porta la Giunta del Municipio Medio Levante a richiedere un pronto intervento sulla mobilità del quartiere.

L’obiettivo è superare l’attuale configurazione degli attraversamenti, caratterizzati da scarsa illuminazione e visibilità, che, come dimostrano i recenti fatti di cronaca, generano confusione e rischi inaccettabili per i pedoni.

“La sicurezza e l’incolumità pubblica sono la nostra priorità assoluta," dichiara la Giunta del Municipio Medio Levante. "Non possiamo più permettere che si verifichino incidenti in un tratto stradale la cui criticità è nota e documentata. Con l’atto di oggi, chiediamo che dalle parole si passi ai fatti: è necessaria o una razionalizzazione degli attraversamenti o un netto miglioramento della visibilità che garantiscano protezione totale per i cittadini."

Sul posto è intervenuta anche Anna Palmieri, presidente del Municipio Medio Levante, che ha sottolineato come l’incrocio sia da tempo considerato uno dei più pericolosi della zona. Secondo Palmieri la presenza di un semaforo al centro della piazza, con due attraversamenti pedonali immediatamente prima e dopo, crea confusione tra gli automobilisti e aumenta il rischio di incidenti.

Il municipio aveva già chiesto agli uffici della mobilità di intervenire, proponendo anche la rimozione di alcuni attraversamenti. La richiesta, però, non è stata accolta perché il Codice della Strada impone una distanza massima tra le strisce pedonali.

Dopo l’ennesimo episodio, l’amministrazione locale torna a chiedere interventi urgenti: tra le ipotesi, il potenziamento della segnaletica e lo spostamento del semaforo direttamente sugli attraversamenti pedonali.

La situazione preoccupa anche i genitori degli studenti della scuola Brignole Sale Barrili, situata nella vicina Via Monte Zovetto, frequentata ogni giorno da molti ragazzi che devono attraversare proprio quell’incrocio per raggiungere l’istituto.

