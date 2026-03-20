Alassio, la solidarietà viaggia su due ruote: una carrozzina ritrovata donata alla Croce Bianca

Quello che per qualcuno era un oggetto smarrito, per la comunità di Alassio è diventato un prezioso strumento di assistenza. Nei giorni scorsi, una carrozzina per persone con difficoltà di deambulazione è stata ufficialmente consegnata alla Croce Bianca di Alassio, segnando il lieto fine di una vicenda che unisce efficienza amministrativa e spirito solidale.

Il dispositivo era stato rinvenuto sul territorio comunale diverso tempo fa. Dopo essere stato custodito dall'Ufficio Oggetti Smarriti e non essendo mai stato reclamato dai legittimi proprietari entro i termini di legge, la Polizia Locale ne ha constatato l'ottimo stato di conservazione e la piena funzionalità. A quel punto, su impulso dell'Assessorato al Volontariato, la Giunta ha deciso di non lasciare il bene inutilizzato in un deposito, ma di destinarlo a chi, ogni giorno, si occupa del soccorso e del trasporto dei cittadini più fragili.

L'iniziativa non è un caso isolato, ma parte di un metodo di gestione virtuoso del patrimonio pubblico. “L’iniziativa – spiega l'assessore al Volontariato Patrizia Mordente – si inserisce in una prassi già adottata negli anni precedenti, quando analoghi beni sono stati assegnati ad altre realtà di pubblica assistenza, come la Croce Rossa. Si tratta di un’azione che viene portata avanti in modo alternato tra le diverse associazioni del territorio, con l’obiettivo di valorizzare risorse altrimenti inutilizzate e restituirle alla comunità".

L'assessore ha poi precisato l'iter normativo: "Tutti gli oggetti smarriti sul territorio comunale seguono le procedure previste dalla normativa vigente, che stabilisce tempi e modalità per la restituzione ai legittimi proprietari. Una volta trascorsi i termini senza rivendicazione, i beni possono essere destinati, su indirizzo della Giunta, a finalità di interesse pubblico”.

Fondamentale è stata la collaborazione con il Comando di Polizia Locale di Alassio, guidato dal Comandante Francesco Parrella. Il Comando non solo garantisce la sicurezza urbana, ma gestisce quotidianamente il flusso di beni e documenti ritrovati, rappresentando un punto di riferimento costante per la cittadinanza 365 giorni l'anno.

Al momento della consegna erano presenti, oltre all'assessore Mordente e al Comandante Parrella accompagnato dal Sovrintendente Paolo Cacciamani, i vertici della Croce Bianca alassina: la presidente Alda Naso e il vicepresidente Carlo Vallega, insieme a una rappresentanza di volontari che hanno accolto con gratitudine il nuovo presidio, pronti a metterlo immediatamente a disposizione delle attività di assistenza quotidiana.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.