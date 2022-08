Aeroporto di Venezia, quasi raggiunti i traffici pre-covid

La stagione estiva del Marco Polo procede con il recupero dei volumi di traffico rispetto a quanto realizzato nel 2019. Nella settimana dal 15 al 21 agosto, il Marco Polo ha gestito 250.993 passeggeri, che corrispondono all’85,1% del volume gestito nello stesso periodo del 2019.

I voli complessivi tra arrivi e partenze sono stati 1.706, di cui solo l’1% è stato cancellato.

Il tempo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di 8’02”, sostanzialmente in linea con quello delle settimane precedenti.

I tempi di riconsegna bagagli si sono mantenuti stabili: la media è stata di 19 minuti per la consegna del primo bagaglio (19 minuti nella settimana 8-14 agosto, 20 minuti in quella 1-7 agosto) e di 29′ minuti per l’ultimo (29 minuti nella settimana 8-14 agosto e 30 minuti in quella 1-7 agosto).

Il volume di bagagli disguidati, vale a dire spediti in ritardo da altri scali o erroneamente inviati al Marco Polo, è stato pari a 1.125 colli, in aumento del 2% rispetto ai 1.103 accolti nella settimana precedente. I bagagli riavviati dallo scalo alla giusta destinazione sono stati 1.164, con una conseguente riduzione delll’11,8% delle valigie stoccate in aeroporto rispetto alla settimana precedente. I bagagli disguidati attualmente in giacenza sono 290.