Accordo Ance Genova- sindacati: in arrivo buoni spesa per un milione di euro. Prima convenzione in Italia

La Cassa Edile Genovese, già dai prossimi giorni, distribuirà agli operai del settore dei buoni spesa per oltre un milione di euro, il tutto avverrà grazie all'intesa raggiunta culminata con la stipulazione di un accordo tra Ance Genova, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.

I buoni spesa serviranno per fronteggiare la grave situazione economica determinata dall'eccezionale caro bollette e caro carburante anche in conseguenza della guerra in Ucraina. I buoni avranno un valore variabile da 100 a 250 euro pro-capite, in base all'anzianità di iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile. L'accordo è il primo in Italia nel settore. Soddisfatti i vertici di Ance Genova. Come ha sottolineato il presidente Giulio Musso "la nostra associazione ha subito aderito alla richiesta dei sindacati di una iniziativa tangibile e concreta a favore delle maestranze, pienamente condivisa dalle imprese, che si aggiunge a quelle già autonomamente adottate anche da molte di esse". Positivo anche il commento dei segretari sindacali. Per Mirko Trapasso, segretario generale di Feneal-Uil e vicepresidente della Cassa Edile Genovese, "come ancora una volta la Cassa Edile Genovese, ben gestita dalle Parti sociali, si dimostra una eccellenza nel panorama nazionale anche nell'essere al fianco dei lavoratori nelle situazioni difficili". Andrea Tafaria, segretario generale di Filca-Cisl sottolinea "la soddisfazione dei sindacati per essere riusciti a dimostrare ancora una volta l'importanza fondamentale del sistema bilaterale del settore edile a tutela delle maestranze". Federico Pezzoli, segretario generale di Fillea-Cgil, pone invece l'accento "sull'orgoglio della intera categoria edile genovese per avere contribuito, con una lodevole iniziativa prima in Italia, a rendere più serene le prossime festività per i lavoratori e le loro famiglie".