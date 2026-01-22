Aba: lutto cittadino anche nel comune dove risiede la famiglia dell'assassino

Giorno di lutto di cittadino anche ad Arcola, il terzo comune per abitanti della provincia della Spezia dopo il capoluogo e Sarzana, nel giorno dei funerali di Abanoub Youssef, il diciottenne accoltellato a scuola. Ad Arcola risiede la famiglia di Zouhair Atif, il suo assassino reo confesso. La sindaca Monica Paganini ha pubblicato mercoledì sera una nota per chiedere maggiori risorse per gli enti locali sul sociale. "Sono volate tante parole. Troppe. E tanta propaganda. A me rimane tanta, tanta, tanta rabbia - scrive la prima cittadina -. Rabbia che mi fa esprimere con ancor più emozione la vicinanza alla famiglia, agli amici, alla scuola di Abanoub. Rabbia di fronte all'abisso che fa esplodere un ragazzo di 19 anni contro un coetaneo. Il mio comune con oltre diecimila abitanti su un territorio di 16 km quadrati, e un preoccupante grado di povertà statisticamente provata, ha bisogno di risorse aggiuntive per fare la sua parte". Le richieste della sindaca sono "450mila euro all'anno per 4 assistenti sociali in più, 2 psicologi e 6 vigili in più. Trecentomila euro per sostegno alla genitorialità. Presidio territoriale della salute con tre medici e sei infermieri di prossimità per ogni 5000 abitanti. Quattrocentomila euro per supporto agli affitti. Un milione una tantum per ristrutturare dieci case popolari. Trecentomila euro per aprire un centro di aggregazione adolescenti. Trecentomila euro per sostenere il potenziamento degli educatori a scuola. Duecentomila euro per sostenere i minori affidati al Comune. Duecentomila euro per sostenere gli anziani indigenti. Novecentomila euro per tre asili nido. Trecentomila euro per gli scuolabus. Questi sono numeri veri e appena sufficienti che servono ad un comune come il nostro per affrontare prevenzione e supporto concreto verso i suoi cittadini".

