A Benvenuti in Liguria il plastico ferroviario dei record su Pontedecimo
di Gilberto Volpara
Nel convento di Pontedecimo ha trovato casa il maestoso plastico ferroviario in scala realizzato da Piero Bella con relativa riproduzione d’epoca di Pontedecimo. Numeri impressionanti: 28 metri di binari su due linee, un valore stimato pari a 120 mila euro, 5 anni di lavoro per 8 ore al giorno. In sottofondo, le note di Mike fC dedicate alla delegazione d’alta Valpolcevera e i rintocchi delle campane. "Per fare le finestre in scala oltre 5000 fiammiferi" dice l'autore.
Tutto visibile al pubblico e meta originale per le scolaresche in attesa dell'inaugurazione ufficiale del 6 dicembre con anticipazione mercoledì 15 ottobre ore 20.40 su Telenord. A breve, il capolavoro sarà impreziosito dall’attigua esposizione sull’Africa ideata dai religiosi. Peraltro, nel convento, grande festa già adinizio ottobre per il ritorno di due dipinti post restauro: “Uno di questi pareva attribuito allo Strozzi, invece, dovrebbe essere legato al De Ferrari”.
