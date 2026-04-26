87° Giro dell'Appennino: la diretta su Telenord

E' l'ultima classica in bianco e nero. Riferimento il Giro dell'Appennino che è tornato protagonista con l'arrivo inedito di corso Marconi nel cuore di Genova dove già era approdata la gara femminile a marzo.

Vittoria per Crescioli in volata sul compagna Pesanti, ma autentico protagonista si è rivelato il lucano Pozzovivo che già 15 anni era transitato per primo sulla Bocchetta così come nell'edizione 2026 ha svettato davanti a tutti sul Figogna.

Un racconto di emozioni vere, non solo legate all'aspetto agonistico. L'Appennino è storia, sentimento e romanticismo come emerge dalle parole di chi ha commentato la gara a Telenord.

Le voci di Gilberto Volpara, Stefano Rissetto, Enrico Costa per l'Unione Sportiva Pontedecimo, Michele Malfatti, sindaco di Mignanego, Silvia Salis, sindaco di Genova, e Simona Ferro, vice presidente di Regione Liguria.

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