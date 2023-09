We Are Genoa anticipa a stasera. Ripresa degli allenamenti per la squadra con vista sul Napoli

Ripresa degli allenamenti con vista Napoli (sabato ore 20,45 al "Ferraris") per il Genoa, dopo i due giorni di riposo concessi da Gilardino. Non ci sono squalificati tra le fila rossoblù e a metà settimana si attende il rientro di tutti i nazionali, in particolare Mateo Retegui.

Intanto, questa sera eccezionalmente su Telenord andrà in onda la puntata di We Are Genoa, proprio per evitare la concomitanza con la sfida degli azzurri contro l'Ucraina. In studio Pinuccio Brenzini con Claudio Onofri, Gessi Adamoli, Elio Signorelli e gli altri opinionisti, ai messaggi Vittoria Fracassi. Appuntamento a partire dalle ore 20,30.