Ventimiglia, sono 85 minori stranieri non accompagnati nel 2022. Il comune organizza corsi formazione per tutori volontari

"Nel 2022, sono stati ottantacinque i minori stranieri non accompagnati trovati sul territorio di Ventimiglia dalle forze dell'ordine e segnalati ai Servizi Sociali comunali per la collocazione in strutture di accoglienza e protezione. Si tratta per lo più di adolescenti, tra i 15 e i 17 anni, la maggior parte in transito. Le nazionalità più rappresentate sono eritrea ed ivoriense". A dichiararlo è il commissario straordinario di Ventimiglia, Samuele De Lucia, che annuncia per venerdì e sabato prossimi un corso di formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati organizzato dal Garante dei diritti dell'infanzia con il Comune di Ventimiglia. "Ad oggi - prosegue - sono diciotto i ragazzi affidati al Comune di Ventimiglia e inseriti con progetti a lungo termine, presso strutture residenziali, appartenenti sia al sistema di accoglienza e integrazione che private". Le lezioni si terranno nella sede decentrata del Comune in piazza XX Settembre e saranno coordinate Dario Arkel, responsabile dell'ufficio del Garante, assistente sociale e docente di pedagogia, con la partecipazione dei principali referenti territoriali, oltre che di tutori e ragazzi tutelati che racconteranno la propria esperienza.