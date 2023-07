Tigullio, Amt Lancia Overnight Bus: collegherà Sestri Levante e Santa Margherita nelle sere d'estate

Si chiama Overnight Bus ed è la nuova linea bus di AMT che dal 1° luglio fino al 31 agosto 2023 permetterà a cittadini e turisti del Tigullio di vivere le serate estive in modo sostenibile, senza il pensiero dell’auto. Il nuovo collegamento serale è realizzato in collaborazione con i comuni di Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante.

Il percorso, snodandosi lungo l’Aurelia, toccherà 28 fermate tra Sestri Levante e Santa Margherita Ligure, attraversando Lavagna, Chiavari, Zoagli e Rapallo, arrivando fino al Covo di Nord Est.

«Anche quest’anno – commenta Ilaria Gavuglio, presidente di AMT – sull’onda del successo riscosso nel 2022, abbiamo voluto proporre insieme ai Comuni del Levante, che ringrazio, una linea serale a servizio degli abitanti del Tigullio e dei tanti turisti che in estate popolano le località della riviera. La novità di quest’estate riguarda gli orari, che abbiamo rimodulato rispetto allo scorso anno per rispondere meglio alle esigenze degli utenti, specialmente i più giovani, che possono scegliere Overnight bus come alternativa comoda e sicura per le loro serate estive. Inoltre, per rendere il servizio ancora più attrattivo, uno dei due bus utilizzati sarà un suggestivo modello cabrio. Per AMT Overnight Bus rappresenta un ulteriore modo per valorizzare il nostro servizio di trasporto pubblico e incentivarne l’utilizzo. Ma non solo: è anche una scelta di mobilità sostenibile e consapevole, per vivere nel modo migliore le serate e le notti estive nel nostro splendido territorio».

“Sono molto soddisfatto che anche per questa stagione estiva si sia fatta rete per rilanciare, rinnovato, il servizio serale Overnight bus - sottolinea Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti di Città Metropolitana - è la dimostrazione dell’importanza del trasporto pubblico e della forte attenzione delle amministrazioni verso la valorizzazione dell’ambiente, realizzata in questo caso attraverso la spinta della mobilità pubblica come scelta consapevole per vivere al meglio il territorio. Questo collegamento unisce diverse località della nostra splendida riviera e permette a giovani e famiglie di vivere al meglio le serate estive all’insegna della sicurezza e della sostenibilità”.

«Sono particolarmente soddisfatto - dichiara Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo - per l’implementazione di questo servizio che sarà concretamente utile e sicuro per i tantissimi giovani che scelgono il nostro territorio come luogo di divertimento notturno. Rivolgo inoltre un sincero ringraziamento all’assessore ai trasporti Antonella Aonzo per aver seguito per il Comune di Rapallo la conferma del progetto».

«L'Amministrazione Comunale di Zoagli è felice di vedere riproposto il servizio di trasporto serale estivo che è stato apprezzato lo scorso anno soprattutto dai turisti stranieri e che, nella proposta per l'estate 2023, vede migliorata l'offerta rivolta a dare un servizio che mette in sicurezza gli spostamenti dei frequentatori delle discoteche riducendo i tristi fenomeni che troppo spesso sentiamo rendicontati dai notiziari - spiega il sindaco di Zoagli, Fabio De Ponti - Il servizio di trasporto serale estivo serve a rafforzare il concetto di area turistica estesa a tutto il Tigullio, che mette a fattor comune le iniziative delle varie località permettendo una facilità di movimento da un Comune all'altro riducendo il cronico problema della difficoltà di trovare parcheggio. Speriamo che questo servizio su gomma possa trovare maggiore sinergia nel 2024 con il servizio su rotaia proposto dai Comuni del Tigullio all'assessore Sartori, che non si è concretizzato quest'anno. In questo modo si avrebbe un’offerta di trasporto turistico ancora migliore».

«Il trasporto pubblico collega concretamente il nostro territorio, un susseguirsi di comuni e di realtà che non sono mai state così vicine come in questi ultimi tempi grazie a una sinergia e a un lavoro di squadra di cui possiamo già apprezzare i risultati - dichiara Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita Ligure - Grazie a questo bus, cittadini e ospiti avranno una migliore possibilità di spostarsi per trascorrere una serata nei comuni limitrofi. Già nove anni fa con la proposta della linea 798, cosiddetta “degli ospedali”, Santa Margherita Ligure aveva intuito la necessità di un collegamento dedicato al Tigullio per obiettivi specifici».

«Un’altra occasione - commenta Gian Alberto Mangiante, sindaco del Comune di Lavagna - in cui i Comuni del Tigullio si dimostrano ancora una volta uniti per garantire attraverso la mobilità un servizio di collegamento che pensiamo possa essere molto apprezzato dai nostri turisti e concittadini».

«Un servizio utilissimo – dichiara Alessandra Ferrara, assessore con delega alla mobilità sostenibile del Comune di Chiavari – che offrirà la possibilità a cittadini e turisti di spostarsi nelle ore serali senza dove ricorrere all’utilizzo dei mezzi privati. Il progetto è frutto di un grande lavoro di squadra tra comuni e AMT. L’Overnight bus è stato pensato per dare la possibilità ai ragazzi di muoversi nel nostro comprensorio in totale sicurezza e autonomia».

«Si esprime soddisfazione per questo servizio di AMT che ancora una volta si fa interprete delle esigenze del territorio andando a intervenire efficacemente con un servizio estivo che riveste una grande importanza offrendo trasporto serale e notturno in sicurezza per i giovani» commenta Francesco Solinas, sindaco di Sestri Levante.

Overnight Bus è attivo tutte le sere fino al 31 agosto: le partenze da Sestri Levante e da Santa Margherita Ligure (Covo di Nord Est) sono alle ore 19.30, 21.30, 23.30 e 03.00. Da Santa Margherita Ligure è prevista un’ulteriore partenza alle ore 04.05 che terminerà all’ospedale di Rapallo. Il servizio viene svolto con due bus, di cui uno modello cabrio. Per utilizzare la linea sono validi tutti i biglietti e gli abbonamenti in vigore sulla rete provinciale. I biglietti ordinari si possono acquistare anche sulla App di AMT.