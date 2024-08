Sampdoria, Vismara: "Parare un rigore sotto la Sud è un'emozione indescrivibile. Silvestri? Uno sprone per tutti"

Paolo Vismara, dopo l'incertezza di Salerno, si è riscattato parando un rigore importantissimo in un momento topico della partita della Sampdoria con il Bari: già con un uomo in meno dal 14', finire sotto anche nel risultato alla mezz'ora di gioco avrebbe verisimilmente compromesso la gara. "Il rigore parato sotto la gradinata - dice ai media ufficiali - è stato una cosa unica, clamorosa. Quando ho sentito il pallone in mano, il boato dello stadio e poi tutti i compagni che mi venivano ad abbracciare è stata veramente un’emozione indescrivibile, bellissima".

Vismara è soddisfatissimo: "Il pareggio è stato comunque importantissimo per come si era messa la partita, siamo rimasti in dieci quasi dall’inizio, poi abbiamo comunque avuto delle occasioni che potevamo sfruttare meglio. Ci siamo compattati bene, abbiamo difeso tutti insieme, lo stadio ci ha sempre caricato, ci ha sempre supportato: questo pareggio è un punto d’inizio. Molto importante è non subire gol, soprattutto in queste partite".

Diventato titolare per l'infortunio di Ghidotti, ora Vismara potrebbe essere scalzato da Silvestri: "L’arrivo di Silvestri è uno sprone in più secondo me per tutti. Il nostro gruppo portieri è un bel gruppo, siamo tutti uniti, ci vogliamo bene. Con il suo arrivo sicuramente si alzerà ancora di più il livello perché Silvestri è un portiere di serie A, non vedo l’ora - conclude - di conoscerlo e di allenarci insieme".