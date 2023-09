Primo Piano, Marco Russo: "Toti non sfugga, ascolti i territori e abbassi i toni. Chiediamo che anche Savona partecipi alla conferenza dei servizi"

Un'anticipazione dell'intervista del sindaco savonese Marco Russo. Dal tema caldo del rigassificatore ai progetti di sviluppo di città e porto.

"Mi dispiace che il presidente Toti non abbia preso parte all'incotro tecnico di oggi in Regione per approfondire gli aspetti più problematici del progetto di ricollocamento del rigassificatore, evidentemente ha ritenuto di non affrontare questo confronto. Noi abbiamo, per prima cosa, ascoltato i tecnici e successivamente esposto tutte le problematiche tematiche che rendono questo progetto del rigassificatore fortemente impattante per il nostro territorio. Le risposte non ci hanno convinto. Sopratutto perchè abbiamo capito che non ci sono motivazioni tecniche per quanto riguarda l'impossibilità che il rigassificatore rimanga a Piombino. Allora le motivazioni sono politiche, e il presidente Toti le deve venire a spiegare. Toti non deve sfuggire ai confronti, e deve abbassare i toni e rispettare i territori. Deve anche affrontare le preoccupazioni dei cittadini invece di insultare.

Abbiamo chiesto che Savona parteci alla conferenza dei servizi", le parole del sindaco Russo a Primo Piano