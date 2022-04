Primo Piano - "In missione verso l'Ucraina"

di Marco Innocenti

Il reportage di Telenord con le immagini e le testimonianze dal confine con la Polonia, dove ogni giorno si fronteggia l'emergenza umanitaria

Tre giorni, 3.500 chilometri lungo le strade di mezz'Europa, tre confini di stato attraversati: il reportage di Telenord vi racconta la missione umanitaria partita da Genova venerdì 25 marzo e rientrata lunedì 28, portando in salvo 83 persone, quasi tutte donne e bambini, in fuga dalla guerra in Ucraina. Il nostro giornalista Marco Innocenti ha seguito la spedizione organizzata dalla comunità ucraina di Genova e dalla federazione delle Misericordie, per andare a vedere con i propri occhi quanto sta accadendo al confine fra Polonia e Ucraina, laddove l'emergenza umanitaria porta ogni giorni centinaia, a volte migliaia, di profughi.

La partenza da Genova, la sosta a Busalla per caricare altri aiuti, il lungo viaggio fino a Korczowa attraverso l'Austria, la Slovacchia e la Polonia. Ma anche la lunga attesa, la possibilità di visitare il centro di raccolta profughi allestito dalle autorità polacche nel centro commerciale della cittadina, ad appena 3 chilometri dal confine con l'ucraina. Poi, all'improvviso, la guerra che "bussa alla porta", con il suono delle sirene antiaereo e il rimbombo delle esplosioni: a Leopoli, a meno di 70 chilomentri da qui, stanno bombardando la città. I rumori sono solo portati dal vento ma tutti restano ad ascoltarli in silenzio, quasi congelati dalla paura.

Nel reportage di Marco Innocenti grande spazio ovviamente alle testimonianze di chi fugge dalle bombe, dal terrore e dalla violenza, spesso lasciando in Ucraina un pezzo della propria famiglia. Emergono sempre due sentimenti: la speranza di poter tornare alla propria casa (per quelli che una casa ce l'hanno ancora) ma soprattutto il ricordo del suono dei razzi, un sibilo nel cielo che queste persone non dimenticheranno mai e che, anche qui, a migliaia di chilometri di distanza, li porta a trattenere il respiro non appena sentono un rumore improvviso.