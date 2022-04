Peste suina, Rixi: "Boschi riaperti, premiato l'impegno della Lega"

di Redazione

“La Lega si è impegnata da subito per permettere a tutti di frequentare i boschi e il magnifico entroterra Ligure. Una risorsa per gli appassionanti del tempo libero, caccia, pesca e outdoor. Siamo vicini agli operatori commerciali e turistici, attività che altrimenti avrebbero chiuso. Con la delibera di giunta della Regione Liguria che riapre i boschi delle province di Genova e Savona, da due mesi soggetti a pesanti restrizioni per contenere la diffusione della peste suina africana, si conclude con successo lo sforzo che la Lega ha messo in campo tra Genova e Roma. Come segretario della Lega in Liguria non posso che ringraziare il senatore Francesco Bruzzone per il lavoro svolto in Parlamento, il vice presidente Alessandro Piana e il consigliere Alessio Piana per l’impegno profuso in Regione Liguria. Un passo importante per tornare a vivere il nostro magnifico entroterra”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, coordinatore Lega in Liguria.