Peste suina, i cinghiali del Bisagno saranno abbattuti

di Redazione

"Una volta recintata l'area si dovrà procedere al depopolamento anche della colonia di cinghiali presenti nel torrente"

"In base ai protocolli internazionali per l'eradicazione della peste suina africana, che la Regione Liguria è tenuta ad applicare, si dovrà procedere al depopolamento della colonia di cinghiali presenti nel torrente Bisagno a Genova". Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria e assessore alla Caccia e allo Sviluppo dell'entroterra risponde in Consiglio regionale a un'interrogazione del consigliere Paolo Ugolini (M5S).

"I cinghiali presenti nell'alveo del torrente Bisagno non costituiscono una popolazione autonoma rispetto alla popolazione dei suini selvatici presenti nel territorio circostanti e la loro consistenza fluttua in base alle disponibilità di risorse disponibili in tali aree. - aggiunge - Così come per i suini domestici sono state avviate le misure di depopolamento, un volta recintata l'area si dovrà procedere al depopolamento anche della colonia di cinghiali presenti nel torrente Bisagno".