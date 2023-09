La Spezia: variante Aurelia bis, consegnato il cantiere stralcio C. Rixi: "Intervento completato entro il 2025"

Anas ha consegnato oggi alla ditta vincitrice dell'appalto, la D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali srl, il cantiere dello stralcio C per il completamento della variante Aurelia Bis della Spezia. L'opera, che riguarda la viabilità d'accesso al polo portuale della Spezia, ha visto un investimento di circa 105 milioni di euro; il termine dei lavori è previsto per il dicembre 2025.

Soddisfatto il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi: “L’intermodalità nel settore viario è strategica per la Liguria. La conferma arriva anche dalla consegna dei lavori, avvenuta oggi, dello stralcio C della Variante Aurelia Bis, la nuova opera stradale che garantirà miglioramento ed efficienza della viabilità d'accesso all'hub portuale della Spezia, attraverso strade comunali, secondarie e di raccordo con l’autostrada. L’intervento, che sarà completato entro dicembre 2025, prevede un investimento complessivo di oltre 105 milioni di euro e rappresenta il completamento, insieme agli stralci A e B, dello strategico collegamento all’area portuale. Si tratta di un progetto di grande sviluppo urbanistico e infrastrutturale che prevede anche la realizzazione di importanti opere come lo svincolo di San Venerio, i tre tunnel, "Felettino II', "Felettino III" e "Le Fornaci I'' e le rampe dello svincolo "Melara" per il collegamento con il raccordo autostradale, che consentirà l’innesto dell'intera variante Aurelia sulla bretella La Spezia – Santo Stefano Magra. Per i cantieri già avviati va segnalato che lo stralcio A, con un investimento di oltre 51 milioni di euro e una lunghezza di 1800 m, oltre alle rampe dei due svincoli, rappresenta l’interconnessione tra i caselli della A12 ed il porto di La Spezia, dallo svincolo di via del Forno allo svincolo di Buonviaggio. Lo stralcio B invece, con una lunghezza di 1035 m, oltre alle rampe dei due svincoli, si sviluppa tra Felettino ed il raccordo autostradale, dallo svincolo di Buonviaggio (escluso) allo svincolo di San Venerio incluso, per un investimento di 51 milioni.

"La consegna dei lavori da parte di Anas alla ditta aggiudicataria per la realizzazione dello stralcio C è un'ottima notizia - ha detto l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone - Il cronoprogramma di quest'opera strategica per tutto il territorio spezzino sta procedendo nei tempi previsti. Quello di oggi è grande obiettivo strategico che è stato raggiunto grazie alla scelta di suddividere l'opera in tre parti, fatta quando i cantieri per il lotto unico si era bloccato per la seconda volta: una decisione che all'epoca aveva suscitato molte critiche, ma che si è rivelata quella giusta".

"Un risultato - continua l'assessore - frutto della collaborazione tra Anas, il commissario di governo Matteo Castiglioni e Regione Liguria che entro il 2025 porterà alla realizzazione di un'ambiziosa opera di potenziamento della viabilità, per la quale sono stati investiti oltre 200milioni di euro. Proprio per fare il punto sulla realizzazione della variante, nelle prossime settimane è prevista una visita del commissario Castiglioni nello spezzino, in modo da condividere lo stato di avanzamento dei lavori e i prossimi sviluppi del cantiere con tutto il territorio".