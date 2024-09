Gronda, Traversi risponde a Rixi: "Sono 4 anni che manca solo una firma..."

“Fanno sorridere le parole di Rixi sulla Gronda. Dopo anni di promesse disattese, il progetto - diventato talmente vecchio da risultare superato, se non addirittura obsoleto - è ancora un miraggio. E quindi no, Rixi non tiri in ballo il M5S, perché già nel 2020, quando io ero sottosegretario al Mit, la destra dichiarava che per far partire il cantiere mancava 'solo una firma'": lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Roberto Traversi. L'esponente pentastellato risponde alle dichiarazioni del Viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi LEGGILE QUI

Solo annunci - Anche oggi, dopo quattro anni di annunci e un Governo dello stesso colore, manca sempre “solo una firma”? La verità è che in questi anni la destra non è stata nemmeno capace di apporre una firma, figuriamoci far partire i lavori. Detto ciò, pare che il viceministro Rixi dimentichi che sulla Gronda il centrodestra è in cortocircuito: corre infatti l’obbligo di ricordare le recenti dichiarazioni di Claudio Scajola, secondo cui la Gronda “è un progetto faraonico, di un'eccessiva lunghezza, di un costo eccessivo e sicuramente non utile per la celerità e mobilità di cui abbiamo assolutamente bisogno per attraversare Genova”. Si mettano d’accordo prima di tutto fra loro”, conclude Traversi.