Glaucoma, in Liguria ne soffrono 25mila persone: la metà non ne è a conoscenza

Il glaucoma, nemico silenzioso della vista, è una malattia degli occhi che colpisce circa un milione di persone in Italia, di cui circa 25mila in Liguria, ma la metà di esse non ne sarebbero a conoscenza perché non effettuano visite oculistiche periodiche complete.

“Molti pazienti non sanno di avere il glaucoma perché nelle sue fasi iniziali è totalmente asintomatico e ciò rende la diagnosi precoce molto difficile.” -spiega il prof. Michele Iester, Direttore della Clinica Oculistica del IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova “Si tratta di una patologia degenerativa caratterizzata da un danno al nervo ottico, in cui la pressione intraoculare rappresenta il principale fattore di rischio. Le persone colpite, che sono il 2-2,5% della popolazione over 40, soffrono di disturbi visivi che limitano il campo visivo, ma la perdita del campo visivo si nota di solito solo quando la malattia è molto avanzata, con il rischio concreto di perdere la vista. A seconda della sua forma, il glaucoma può essere trattato con farmaci, trattamenti laser o interventi chirurgici.”

Diagnosi precoci e trattamenti efficaci e tempestivi possono salvare la vista e preservare la qualità di vita nella maggior parte dei casi di glaucoma.

“Nella nostra clinica abbiamo tutti i più moderni strumenti per lo studio del campo visivo e del nervo ottico che permettono di individuare le più precoci alterazioni patologiche del glaucoma.” continua il prof. Iester “Presso il nostro Centro glaucoma abbiamo introdotto nuove tecniche chirurgiche mininvasive all’avanguardia che permettono di ridurre la pressione intraoculare, liberano il paziente, per un periodo più o meno lungo, dalle somministrazioni giornaliere delle gocce e rispetto alla chirurgia tradizionale offrono un più rapido recupero post-operatorio, anche se comunque possono presentarsi in alcuni casi complicazioni che con il trattamento adeguato e il tempo vanno a posto. Questo approccio è maggiormente accettato dal paziente e permette di gestire la patologia con la giusta tempistica rallentando efficacemente il peggioramento del danno con un minimo impatto sull’interruzione dell’attività lavorativa di tutti i giorni.”

Gli specialisti della Clinica Oculistica del Policlinico San Martino di Genova consigliano a partire dai 40 anni di sottoporsi regolarmente a controlli oculistici che includano la misurazione della pressione intraoculare, l’osservazione della papilla ottica e altri esami, quando necessari, così da poter scoprire la malattia nelle fasi iniziali quando ancora non presenta sintomi evidenti.