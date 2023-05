Genova, si arrampicano sui tetti per farsi selfie: denunciati due ragazzi

L'ultima voga della vanità da social network? Arrampicarsi su trespoli inaccessibili, come antenne, guglie e tetti di edifici per scattare selfie di sicuro impatto. Salvo evitare, poi, quello con l'asfalto. Questo, per voi, il "rooftopping".



Due studenti di 25 anni sono stati denunciati per violazione di domicilio dai carabinieri di Molassana, dopo essere stati colti in flagrante da alcuni amministratori condominiali. Il duo avrebbe precedenti documentati: altre foto, pubblicate sul profilo Instagram Spot on the Top da loro gestito, li mostravano trionfanti sopra il tetto di Galleria Mazzini e sull'antenna del grattacielo a valle di via San Vincenzo, in zona Brignole. La pagina IG è stata chiusa dai militari.

Negli ultimi anni, il "rooftopping" ha preso piede in tutto il mondo, e di recente anche a Genova questa spericolata disciplina ha trovato seguaci. Altro caso notevole quello risalente ad alcuni mesi fa, quando alcuni ignoti acrobati hanno scalato la facciata del palazzo della Regione, in piazza De Ferrari.