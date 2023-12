Genova, nuovo stadio Ferraris: ecco il progetto dello studio Penaranda

Genova avrà il suo nuovo stadio Ferraris. Come riportato dal quotidiano "Il Secolo Xix", per la prima volta sono circolate le immagini del progetto per la riqualificazione della struttura, firamto dallo studio Penaranda.

Un progetto per il quale si stima un budget per gli interventi tra i 60 e gli 80 milioni di euro: l'idea è quella di trasformare lo stadio in un impianto moderno per ospitare eventi sportivi internazionali. La capienza aumenterà sino a 33mila posti, e l’ultimo piano della Tribuna verrà interamente rivestita in vetro, per creare un'area moderna capace di ospitare anche 3mila metri quadri di Sky Box. Le scale saranno spostate all’esterno, in facciata, e anche i quattro angoli dello stadio verranno rivestiti in vetro, per ospitare esercizi commerciali.

Si stima che i lavori per la realizzazione siano di 4 anni, con le squadre che però continueranno a giocare all'interno del Ferraris. Si dovrebbe partire dalla tribuna per poi passare a Gradinata Sud e Nord, per concludere con i Distinti, per non causare interruzioni prolungate nel calendario delle partite.

Si potrebbe aprire anche un hotel all’interno dello stadio. Verranno installati anche pannelli fotovoltaici per i parametri 'green' di Fifa e Uefa.