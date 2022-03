Genova, lunghe file di turisti per entrare all'Acquario

di Redazione

Fin dalla prima mattinata code all'ingresso della struttura del Porto Antico. Molti visitatori in giro per il Centro Storico

Lunghe file questa mattina al Porto Antico di Genova all'ingresso dell'Acquario. Un gran numero di persone si è messo in coda fin dalle prime ore del mattino. Grazie anche alla bella giornata, sono tanti i turisti in giro questa mattina in città