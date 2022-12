Genova, Lega: stanziato un milione dal MIT per la sicurezza stradale

Migliorare la sicurezza stradale in particolar modo quella dei pedoni. Il Mit ha stanziato in totale 13,5 milioni di euro per i comuni più a rischio, in base al rapporto ISTAT sull’incidentalità stradale con maggior coinvolgimento di pedoni, con un decreto firmato questa mattina dal ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini. Genova avrà un milione a disposizione.

Le risorse serviranno per aumentare la sicurezza dei pedoni con diversi tipi di interventi in ambito urbano, come “zone 30” e “isole ambientali”, attraversamenti pedonali semaforizzati, aumento della visibilità degli attraversamenti pedonali, anche mediante interventi su segnaletica verticale e orizzontale. I progetti dovranno essere presentati entro 60 giorni al MIT per ottenere i finanziamenti.

"La Lega sta continuando a lavorare bene per Genova e per tutto il Paese. In totale sono stati stanziati 13,5 milioni di euro per i 14 comuni più a rischio, in base al rapporto ISTAT sugli incidenti che coinvolgono pedoni. Con queste risorse si potranno mettere in cantiere molto interventi che aumenteranno la sicurezza stradale di tutti i genovesi." dichiara in una nota il Consigliere regionale della Lega Alessio Piana.