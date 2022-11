Genova, 25 eventi metereologici estremi negli ultimi 12 anni. Mortalità per colpi di calore in aumento

A Genova dal 2010 registrati 25 eventi estremi, di cui 7 tra alluvioni ed allagamenti e 6 danni da trombe d'aria, mentre sono in aumento le notti "tropicali" e i tassi di mortalità correlati alle ondate di calore. È quanto emerge dalla fotografia scattata dal nuovo report "Il clima è già cambiato" dell'Osservatorio CittàClima 2022 di Legambiente. Nella sola città di Genova si trovano 30.000 abitanti esposti al rischio frana e 80.000 a rischio alluvione e i record sono quelli del 4 ottobre 2021 di Rossiglione, dove si è verificato il record europeo di sempre con 740,6 mm di pioggia caduti in dodici ore e l'altro, poche ore prima era stato stabilito a Cairo Montenotte, con il record italiano di 495 mm, in 6 ore.

A preoccupare Legambiente, infatti, sono anche i tassi di mortalità correlati alle ondate di calore, che sono sempre più elevati. L'ondata di calore che ha impattato più duramente quest'anno, è stata quella della seconda metà di luglio, con un aumento di mortalità che ha raggiunto il 36% in tutte le aree del Paese, ma in particolare in alcune città del nord. Tra le città maggiormente colpite Torino che ha visto un eccesso di mortalità pari a +70%, a cui segue Campobasso (con +69%), poi Bari (+60%), Bolzano (+59%), Milano e Genova (+49%) indicatori più importanti per valutare i cambiamenti climatici in corso. I dati per la città di Genova non tranquillizzano, la temperatura media registrata è aumentata di 0,92 °C rispetto alla temperatura media del periodo 1971-2000 e le notti con temperature tropicali, cioè quando le temperature notturne non scendono sotto i 20°C, aumentano di 26 notti rispetto al periodo 1971-2000. Quasi un mese in più di notti tropicali a Genova.

"Troppa timidezza nelle azioni dell'amministrazione locale - dice Santo Grammatico presidente di Legambiente Liguria - che dovrebbero invece rendere la città più sicura e proiettata verso la diminuzione delle emissioni clima alteranti".