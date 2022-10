Genoa, un’altra vittoria in trasferta: a Cosenza resta in 10 e batte 1-2 i padroni di casa

Vittoria importante in trasferta per il Grifone che espungna lo stadio del Cosenza e guadagna la seconda posizione a 18 punti dietro alla Ternana, insieme a Reggina, Bari e Frosinone. Il Genoa va in vantaggio su rigore con Coda al 30° minuto, al 33° espulsione di Bani per doppia ammonizione e al 38° raddoppio di Strootman. Nel recupero accorciano i padroni di casa dal dischetto dopo un rigore assegnato da Barone di Firenze con molta generosità. Nel secondo tempo nonostante l'inferiorità numerica il copione non cambia, col Genoa padrone del campo e mai in pericolo.

Le squadre in campo:

COSENZA (3-4-3): Matosevic, Meroni, Rigione, Venturi, Rispoli, Brescianini, Calò, Panico, D’urso, Nasti, Butic.

GENOA (4-2-3-1): Martinez, Sabelli, Dragusin, Bani, Pajac, Strootman, Frendrup, Jagiello, Aramu, Albert, Coda.

1° Fischio d'inizio

4° Conclusione di Butic, parata di Martinez

10° Conclusione di Coda, parata di Matosevic che blocca dopo una deviazione

21° Ammonito Rispoli per un gomito alto su Pajac

23° Ammonizione discutibile per Bani per un intervento su Nasti

29° Calcio di rigore assegnato al Genoa, procurato dal solito guizzante Gudmundsson che crossa in area e Rigione allargando il braccio tocca la palla

30° Gol del Genoa! Coda dagli 11 metri batte Matosevic!

31° Piatto al volo di Jagiello su spunto del solito Gudmundsson, parata di Matosevic

33° Secondo giallo per Bani, Genoa in 10. Secondo cartellino molto fantasioso assegnato dall'arbitro Baroni

35° Sostituzione per il Genoa: Ilsanker entra per Jagiello

37° Ammonizione per Meroni del Cosenza che atterra Coda che stava ripartendo

38° Raddoppio del Genoa! Strootman su un rimpallo dopo cross di Coda spedisce al volo all'angolino

45° Assegnati 2 minuti di recupero

48° Calcio di rigore per il Cosenza

52° Gol di Butic dagli 11 metri

53° Fine primo tempo

1° Inizia la ripresa

2° Sostituzione per il Cosenza: esce Calò, al sup posto Voca

9° Doppia sostituzione per il Cosenza: Brignola per Rispoli e Gozzi per Panico

19° Conclusione di Nasti che non inquadra la porta

20° Doppio cambio per il Grifone: Yeboah per Coda, Yalcin per Aramu

25° Altro doppio cambio per il Cosenza: Merola per Meroni e Larrivey per Nasti

28° Conclusione di Pajac che spedisce sul fondo

31° Doppio cambio per il Genoa: Vogliacco prende il posto di Ilsanker e Touré per Gudmundsson

37° Conclusione di Vogliacco in 2 tempi, Matosevic in entrambe le occasioni gli nega il gol

40° Bel corridoio di Touré per Yalcin che dai 25 metri conclude in porta, altro intervento provvidenziale di Matosevic

45° Baroni di Firenze assegna 5 minuti di recupero

50° Finita al San Vito-Marulla: Genoa batte Cosenza 1-2!