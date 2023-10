Genoa, testa alla Coppa Italia: l'obiettivo di far sbloccare Ekuban e Puscas

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Messi in cascina altri 3 punti in campionato, il Genoa si prepara alla sfida di Coppa Italia contro la Reggiana, che mette in palio gli ottavi di finale contro la Lazio.

I rossoblù ritroveranno Manolo Portanova, praticamente fuori rosa l'anno scorso dopo la condanna in primo grado per violenza sessuale e poi ceduto agli emiliani, dove ha iniziato la stagione segnando 3 gol e servendo 3 assist tra Coppa e campionato di Serie B.

Gilardino farà a meno di Retegui, per cui sono state escluse lesioni al ginocchio ma che andrà monitorato giorno dopo giorno: probabile che ci sia spazio per qualche seconda linea: in porta dovrebbe giocare Leali, in difesa Bani (che poi sarà squalificato in campionato) potrebbe far compagnia a Vogliacco e De Winter. Sulle fasce Hefti e uno tra Haps e Martin; a centrocampo Strootman per mettere qualche minuto nelle gambe con Thorsby e Kutlu al suo fianco; in attacco possibile che Ekuban e Puscas siano schierati per trovare gol e fiducia dopo un inizio di stagione particolarmente fiacco.

Il Genoa non incontra la Reggiana da oltre 24 anni: l'ultima sfida risale alla Serie B 1998-99. Al Ferraris finì 1-1 con Vukoja in gol per i rossoblù e Lemme che pareggiò i conti nel finale, in Emilia la squadra genoana allenata da Gigi Cagni ebbe la meglio per 3-1 con due gol di Ruotolo e uno di Francioso.