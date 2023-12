Genoa: Messias nuovamente ai box, Retegui mette nel mirino il Sassuolo

Il punto conquistato dal Genoa contro la Juventus, seconda della classe che sognava un nuovo sorpasso all'Inter, ha ridato entusiasmo e ossigeno a squadra e società. Un 1-1 voluto con determinazione e fame, ma che purtroppo ha lasciato qualche strascico dal punto di vista degli infortuni.

Junior Messias, schierato in tandem con Gudmundsson in attacco, ha lasciato il campo al 93', dopo aver giocato una buona partita, a causa di un guaio muscolare che verrà valutato nella giornata di domani. L'ex Milan, fin dal suo arrivo all'ombra della Lanterna, è stato ripetutamente bersagliato dagli infortuni e quest'ultimo dovrebbe tenerlo ai box per un paio di settimane.

Per uno che esce, uno che probabilmente potrebbe rientrare già contro il Sassuolo: Mateo Retegui, in tribuna contro i bianconeri, scalpita in vista della sfida ai neroverdi. Mister Gilardino ha preferito non sbilanciarsi sull'utilizzo del centravanti italo argentino, dichiarando di volerlo valutare in settimana dopo il piccolo problema all'adduttore accusato dopo il match di Monza. Il tecnico rossoblù non vede l'ora di riavere a disposizione il suo bomber, autore finora di 3 reti in campionato, ma allo stesso tempo non vuole rischiare ricadute, allungando i tempi di recupero. Un suo impiego part time al Mapei Stadium non è comunque da escludere.