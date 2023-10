Genoa, l'ex van't Schip sulla panchina dell'Ajax: obiettivo salvezza

John van't Schip è il nuovo allenatore dell'Ajax: l'ex ala del Genoa avrà il delicato compiuto di guidare i lancieri alla salvezza, visto che la squadra di Amsterdam è attualmente ultima in Eredivisie (la Serie A olandese).

Van't Schip, 107 presenze in campionato con i rossoblù e una Coppa Anglo-Italiana in bacheca, è stato chiamato per provare a rimettere ordine dopo l'interim di Maduro che aveva sostituito il disastroso Steijn.

In passato van't Schip aveva già allenato per poche settimane l'Ajax: era la coda della stagione 2009 e sostituì van Basten, di cui era stato collaboratore anche nella nazionale olandese. In passato, per lui, esperienze da primo allenatore anche al Twente, al Pec Zwolle, da ct della Grecia e in Australia con il Melbourne Victory.